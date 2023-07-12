Мир 12 июля 2023, 19:20 Глава Минобороны Британии потребовал от Украины большей благодарности Министр обороны Уоллес: Украине следует больше благодарить Запад за помощь РИА «Новости»

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Властям Украины следует выражать большую благодарность западным странам за военную и финансовую помощь. Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес на брифинге саммита НАТО в Вильнюсе, написала газета The Guardian.

Так британский министр отреагировал на критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского за отказ НАТО принять страну в альянс. Он посетовал, что киевский режим вынуждает западные страны поставлять оружие в ущерб свой обороноспособности. Уоллес также напомнил, как ему в прошлом году пришлось добираться до Украины 11 часов, где ему «как в магазине» вручили список запрашиваемой военной техники.

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«Люди хотят видеть немного благодарности», — сказал Уоллес.

На публичном форуме перед открытием саммита НАТО в Вильнюсе генсек Йенс Столтенберг предложил отменить план действий Украины для вступления в альянс. В итоговом заявлении в конце первого дня саммита страны предупредили, что пригласят Украину при выполнении всех условий и улаживании разногласий между союзниками. Владимир Зеленский раскритиковал это решение, назвав его абсурдным.