Мир 06 сентября 2023, 10:05 Глава Минобороны Британии подтвердил уничтожение танка Challenger 2 на Украине Минобороны Британии: украинский танк Challenger 2 ликвидировали в зоне СВО Соцсети

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Танк Challenger 2, который Великобритания поставила ВСУ, действительно уничтожили в зоне СВО. Об этом сообщил в эфире телеканала Sky News глава МО Британии Грант Шаппс.

Страна запланировала пересмотреть дальнейшие поставки оружия Украине. Великобритания также решила не отправлять на Украину замену уничтоженному танку.

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«Я могу подтвердить, что это так», — сообщил Шаппс в ответ на вопрос о ликвидации боевой машины в зоне СВО.

Ранее российские военные обнародовали кадры ликвидации зарубежного танка. Боевую машину уничтожили в районе села Работино на Запорожском направлении. Разбитая бронетехника эффектно сгорела у обочины дороги.

Американские издания спрогнозировали скорое изменение отношения руководства США к поставкам оружия на Украину. По мнению авторов журнала Military Watch, уничтожение танка Challenger 2 стало тревожным сигналом для Пентагона, который собирался отправить в страну собственные боевые машины M1A1 Abrams.