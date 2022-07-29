Кандидатуру Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии поддержал глава Минобороны Бен Уоллес. Об этом он заявил в беседе с газетой The Times.

Уоллес назвал главу МИД Трасс «единственным кандидатом» с достаточным опытом, чтобы приступить к работе в качестве премьера с первых дней назначения. Министр обороны подчеркнул, что поддерживает Трасс, потому что она «прямая и всегда говорит то, что думает».

«Я сидел рядом с ней на заседаниях кабинета министров, на двусторонних встречах и международных саммитах. Она всегда стоит на своем», — отметил Уоллес.

За кресло премьер-министра борются два кандидата: глава МИД Лиз Трасс и экс-министр финансов Риши Сунак. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что антироссийская риторика Трасс — это мания величия второразрядного политика. Вместо решения проблем Британии Трасс заявляет о решимости «нанести поражение» России.