Глава Минобороны Боливии заявил об отставке

Должность министра обороны Боливии покинул Хавьер Савалета. Об отставке он заявил на фоне протестов. Глава ведомства подчеркнул, что ни он сам, ни ушедший со своего поста президент Эво Моралес никогда не приказывали военным поднимать оружие против народа.

Видеообращение Савалета, в котором он сообщил о снятии с себя полномочий, опубликовано в Twitter военного ведомства.

«Соотечественники, сегодня <…> я подаю в отставку с поста министра обороны», — сказал министр.

Савалета добавил, что при использовании военными оружия против населения страны ответственность будет лежать на тех, кто принял подобное решение.

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Полиция попросила военнослужащих помочь обеспечить порядок на улицах республики, о чем ранее заявил командующий Вооруженных сил Боливии Уильямс Калиман.

Сложивший с себя полномочия министра Савалета обратил внимание кандидата в президенты Карлоса Меса и возглавившего протесты против переизбрания Моралеса Фернандо Камачо, что эскалации конфликта допускать нельзя.

Президент Боливии Эво Моралес победил в первом туре выборов, которые состоялись в стране 20 октября. Меса результаты голосования не признал. В минувшее воскресенье Моралес покинул свой пост по настоянию военных. В отставку ушло и все высшее руководство республики. Сам экс-глава государства улетел в Мексику.