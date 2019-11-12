Глава Минобороны Боливии заявил об отставке
Видеообращение Савалета, в котором он сообщил о снятии с себя полномочий, опубликовано в Twitter военного ведомства.
«Соотечественники, сегодня <…> я подаю в отставку с поста министра обороны», — сказал министр.
Савалета добавил, что при использовании военными оружия против населения страны ответственность будет лежать на тех, кто принял подобное решение.
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Полиция попросила военнослужащих помочь обеспечить порядок на улицах республики, о чем ранее заявил командующий Вооруженных сил Боливии Уильямс Калиман.
Сложивший с себя полномочия министра Савалета обратил внимание кандидата в президенты Карлоса Меса и возглавившего протесты против переизбрания Моралеса Фернандо Камачо, что эскалации конфликта допускать нельзя.
Президент Боливии Эво Моралес победил в первом туре выборов, которые состоялись в стране 20 октября. Меса результаты голосования не признал. В минувшее воскресенье Моралес покинул свой пост по настоянию военных. В отставку ушло и все высшее руководство республики. Сам экс-глава государства улетел в Мексику.