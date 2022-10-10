Глава Минобороны Белоруссии призвал Киев отказаться от провокаций | 360°

Мир 10 октября 2022, 17:20 Поделиться Telegram

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Viber Глава Минобороны Белоруссии призвал Киев отказаться от провокаций Глава минобороны Белоруссии Хренин: мы не собирается воевать с соседями РИА Новости

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Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин призвал власти Украины отказаться от провокций и прекратить тиражировать информационные вбросы о якобы готовящемся нападении со стороны Минска. Об этом сообщил ТАСС.

По словам министра, соседи-украинцы озаботились тем, что Вооруженные силы Белоруссии способны на агрессивные действия.

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«Речь идет о продолжающихся вбросах информации о якобы готовящемся нападении с нашей стороны», — уточнил глава военного ведомства.

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Виктор Хренин обратил внимание, что у Белоруссии был и остается единственный ответ.

«Не провоцируйте нас — мы с вами воевать не собираемся», — заявил главы Минобороны, отметив, что республика не собирается воевать с соседними государствами при отсутствии с их стороны «неправильных шагов».

«Ни с литовцами, ни с поляками, ни тем более с украинцами мы воевать не хотим», — резюмировал глава оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что МИД Белоруссии вечером 8 октября вызвал украинского посла Игоря Кизима, дипломату вручили ноту из-за планов Киева нанести удар по территории республики.

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