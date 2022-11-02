Глава Минобороны Белоруссии назвал задачу группировки войск СГ «сугубо оборонительной» | 360°

Мир 02 ноября 2022, 09:20 Глава Минобороны Белоруссии назвал задачу группировки войск СГ «сугубо оборонительной» Глава Минобороны Белоруссии Хренин: задача группировки войск СГ сугубо оборонительная РИА "Новости"

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Задача группировки войск Союзного государства исключительно оборонительная, заявил министр обороны Виктор Хренин во время выступления перед трудовыми коллективами по актуальным военно-политическим вопросам. Об этом написало БелТа.

Министр пояснил, что Белоруссия сейчас сосредоточилась на реализации мер стратегического сдерживания. Войска и силы дежурят в усиленном режиме, не прекращается разведка, тщательно охраняются государственные границы. Все это — «реакция на действия оппонентов». Страна готова защищаться и при необходимости нанести агрессорам ущерб.

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«Мы ни на кого не собираемся нападать. Задача региональной группировки войск Белоруссии и России, Союзного государства сугубо оборонительная, а все мероприятия направлены на адекватное реагирование на происходящее вблизи наших границ», — подчеркнул Хренин.

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Он отметил, что уровень военной опасности для Белоруссии будет нарастать по мере роста давления Запада на Россию для ее «разгрома и стирания с политической карты мира».

«Сохранится вероятность использования западными центрами в принятии решений, прежде всего США и НАТО, силовых методов для достижения своих целей», — предположил глава белорусского Минобороны.

Министр добавил, что нельзя исключать и разжигание внутреннего конфликта в стране, в разрешение которого может вмешаться Запад с территорий Польши, Латвии, Литвы и Украины.