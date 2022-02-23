Глава Минюста Украины рассказал на тюремном жаргоне о подготовке Россией бунта в тюрьмах

Министр юстиции Украины Денис Малюська записал видеообращение, использовав тюремный жаргон. В таком стиле глава украинского Минюста предупредил о якобы готовящихся беспорядках в тюрьмах страны.

Указание устроить бунт, по словам Малюськи, исходит от российской стороны. Ситуацию министр обрисовал в видео, которое опубликовал на своей странице в Facebook.

«Вечер в хату людям, мотающим сроки в наших тюрьмах. О прогоне от воров из Раши знаю, слышал. Просят поднять шум и творить беспорядок в тюрьмах и на свободе. Но ведь в нашей хате свои порядки и законы. Мы против беспредела. Поэтому, люди, тихо, ша. Без кипиша», — выдал запас тюремных фраз глава украинского Минюста.

Малюська написал, что располагает оперативной информацией о планах России организовать беспорядки в местах лишения свободы на Украине. Для этого РФ использует, по его словам, связи в преступном мире.

Чиновник призвал «в следующие несколько недель» не реагировать «на сфальсифицированные видосики и проплаченные протесты у тюрем».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия признала ответственность в развязывании конфликта на юго-востоке страны решением о независимости самопровозглашенных ЛНР и ДНР.