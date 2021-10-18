Глава Минюста сменился в Белоруссии

Руководителем Министерства юстиции Белоруссии назначили Сергея Хоменко. Об этом сообщил RT со ссылкой на местные СМИ.

«В какой-то степени это шаг неординарный — это для тех, кто не прогружен в эту тему. С точки зрения погруженности в проблему это вполне нормально», — прокомментировал назначение президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Ранее Хоменко занимал пост пост заместителя министра внутренних дел. После назначения на новую должность он выказал готовность выполнить все поставленные перед ним задачи.