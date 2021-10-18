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    18 октября 2021, 16:30

    Глава Минюста сменился в Белоруссии

    Сергей Хоменко возглавил белорусский Минюст

    Артур Блянихов

    Руководителем Министерства юстиции Белоруссии назначили Сергея Хоменко. Об этом сообщил RT со ссылкой на местные СМИ.

    «В какой-то степени это шаг неординарный — это для тех, кто не прогружен в эту тему. С точки зрения погруженности в проблему это вполне нормально», — прокомментировал назначение президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Ранее Хоменко занимал пост пост заместителя министра внутренних дел. После назначения на новую должность он выказал готовность выполнить все поставленные перед ним задачи.