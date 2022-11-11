Мир 11 ноября 2022, 08:30 Глава Минюста Японии уйдет в отставку из-за слов о смертной казни Kyodo: министра юстиции Японии Ханаси отправят в отставку после слов о смертной казни flickr

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Министр юстиции Японии Ясухиро Ханаси покинет свой пост. Такое решение принял премьер-министр Фумио Кисида, сообщило агентство Kyodo.

Недовольство Ханаси со стороны правительства связано с его словами о смертной казни. Министр признался, что на его посту не собрать высокой популярности у населения и не стать богатым.

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«Все просто, ставишь штамп на указ о смертной казни и все. На следующий день находишься уже в топе новостей», — признавался Ханаси.

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После этого в парламенте выступила Конституционно-демократическая партия, раскритиковав Ханаси за его высказывания. Парламентарии пообещали поднять вопрос о его уходе с поста. Позднее глава японского правительства Фумио Кисида также попросил главу Минюста публично объяснить свои высказывания.

Сегодня в Японии нет моратория на смертную казнь. К высшей мере наказания через повешенье приговаривают людей, совершивших особо тяжкие преступления. Каждый указ об исполнении приговора подписывает лично министр юстиции.