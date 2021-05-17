Глава Минюста Чехии опровергла заявление о нескольких версиях взрывов во Вребтице

Президент Чехии Милош Земан заявил, что правоохранители изучают несколько версий взрывов на военных складах во Врбетице. Он сослался на главу Минюста страны Марию Бенешову, которая опровергла эту информацию.

«Не располагаю информацией, что полиция работает с иной версией расследования, как только причастность [к взрывам] агентов российской военной разведки ГРУ», — привел слова Бенешовой ТАСС.

Ранее Земан сослался на главу министерства и заявил, что следствие изучает три версии причин взрывов на складах. При этом он добавил, что от складов могли избавиться, чтобы скрыть недостачу боеприпасов. Также есть версия о непрофессиональном обращении со взрывчатыми веществами.

Чешский премьер-министр Андрей Бабиш настаивал, что правоохранители занимаются лишь одной версией случившегося. Речь идет о работе сотрудников российских спецслужб. Власти Чехии уже выслали из страны 18 представителей посольства России.

Российский МИД принял ответные меры, объявив персонами нон-грата 20 чешских дипломатов. Также власти страны составили список недружественных государств, в который вошли Чехия и США.