Глава Минюста Чехии опроверг слова Земана о взрывах во Врбетице

Президент Чехии Милош Земан в своей речи о наличии нескольких версий в расследовании взрывов во Врбетице в 2014 году сослался на министра юстиции Марию Бенешеву. Но она опровергла эти заявления. Информация об этом появилась на сайте Deník N.

Бенешева заявила, что не располагает какой-либо информацией о версиях, кроме той, где «замешаны российские спецслужбы». Она также объяснила, что ссылается на данные, полученные от бывшего сотрудника Imex Group в 2014 году.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что у следствия есть только одна версия взрывов на военных складах во Врбетице. По его словам, он не понимает, почему президент Милош Земан продолжает утверждать, что версий несколько.

Милош Земан ранее сообщил, что следствие рассматривает несколько версий взрывов. Одной из них является сокрытие нехватки оружия. По словам Земана, об этом ему сообщила министр юстиции Мария Бенешева. В Москве отрицают причастность спецслужб к взрывам. Власти России назвали обвинения возмутительными и голословными.