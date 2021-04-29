Глава Минюста Чехии объявил о существовании третьей версии взрывов

Глава Минюста Чехии Мария Бенешова объявила, что в деле о взрывах во Врбетице существует третья версия, но отказалась ее называть. Ранее президент страны говорил, что, кроме версии об участии России, правоохранители не исключают неосторожное обращение с оружием.

«Я присутствовала на заседании кабмина, когда обсуждался инцидент во Врбетице. У меня об этом мнение, весьма схожее с президентом нашим. При этом я видела только сообщение контрразведки, к „живым“ материалам расследования никто не имеет доступ. Я даже считаю, что существует еще третья возможная версия расследования», — рассказала Бенешова в интервью сетевому изданию Novinky.

Она отказалась рассказывать, в чем заключается третья версия.

Местное издание попросило прокомментировать заявление Бенешовой премьер-министра Андрея Бабиша. Он отметил, что существует только одна версия, которой придерживается не только он, но и глава МВД Ян Гамачек.

Вице-премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что в деле по Врбетице существует лишь одна версия, та, которая связана с передвижением членов иностранного разведывательного подразделения. При этом президент Чехии Милош Земан говорил о двух версиях, помимо вмешательства иностранных спецслужб, причинами взрывов может быть непрофессиональное обращение с содержимым складов.