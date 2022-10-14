Глава Минфина Великобритании подал в отставку | 360°

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Глава Минфина Великобритании подал в отставку

Глава Минфина Великобритании Квартенг заявил об отставке

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Глава Минфина Великобритании Квази Квартенг подал в отставку. Об этом он сообщил в он сообщил в письме к Лиз Трасс, которое опубликовал в своем Twitter.

«Дорогая премьер-министр, вы попросили меня уйти (с поста) вашего министра финансов. Я принял (это)», — сказано в сообщении.

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При этом Квартенг пообещал и поддерживать в дальнейшем Трасс и нового министра.

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Британские СМИ определили отставку Квартенга как событие удивительное, так как Трасс и Квартенг олицетворяли собой совместный политический проект.

«Менее чем за шесть недель своего премьерства она пожертвовала своим ближайшим идеологическим союзником, чтобы попытаться укрепить свои позиции», — написало издание Spectator.

Квартенг известен, как автор скандального плана спасения экономики страны. Он основывается на трех ключевых приоритетах: реформировании ориентированной на предложение сферы экономики, ответственном подходе к государственным финансам и снижении налогов для стимулирования экономического роста. По мнению экс-министра, такая совокупность мер позволят снизить годовую инфляцию на 5% и достичь экономического роста, написали «Известия».

Великобритания

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