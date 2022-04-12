Глава Минфина Украины назвал дефицит бюджета риском для выживания страны

Дефицит бюджета Украины приближается к нескольким миллиардам долларов. Страна оказалась в худшем финансовом состоянии и понесла огромный ущерб из-за проведения специальной операции. Об этом в интервью газете Financial Times заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Чиновник призвал международные страны оказать финансовую помощь Киеву, чтобы закрыть появившуюся в бюджете дыру.

«Мы находимся в наихудшем финансовом состоянии. Сейчас вопрос стоит о выживании нашей страны», — заявил Марченко.

По подсчетам министра, ущерб гражданской и военной инфраструктуре с начала специальной операции составил более 207 миллиардов долларов. При этом поступления в казну по итогам года сильно сократятся: треть компаний прекратила работать полностью, еще 45% перешли на сокращенный режим.

Украинский министр предложил провести финансовую помощь страны через Международный валютный фонд и Всемирный банк. Речь идет о средствах, выделенных организациями в прошлом году для восстановления мировой экономики от последствий пандемии. По словам Марченко страны могут использовать от пяти до 10% от неиспользованных денег.

«Эти выделенные средства не были использованы, многие страны просто их временно разместили. Возможно, это самое простое решение для финансирование Украины», — заявил Марченко.

На минувшей неделе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о планах провести национализацию российского имущества, размещенного в стране. По его словам, это компенсация убытков, причиненных специальной операцией. Он добавил, что власти также рассчитывают получить доступ к замороженным российским активам в странах Евросоюза.