Глава минфина США заявила об опасности злоупотребления криптовалютой

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила о проблеме злоупотребления криптовалютой. Цифровую валюту, по данным чиновника, используют для отмывания прибыли наркоторговцев.

Об этом глава Минфина США заявила во время выступления на заседании круглого стола с представителями бизнеса и регуляторами по защите финансовой системы, сообщил «Интерфакс».

«Неподобающее использование криптовалюты и виртуальных активов — это растущая проблема​​​. Я вижу, что это многообещающие технологии, но я также вижу и реальность: криптовалюты используются для отмывания прибыли торговцев наркотиками в интернете, они также являются инструментами финансового терроризма», — заявила Йеллен.

Также глава Минфина США отметила, что частный сектор вкладывает огромные деньги в поиск способов помешать использовать существующие технологии злоумышленникам. Она считает, что инновации в данной сфере помогут в борьбе с преступностью и в сокращении масштабов неравенства.

«Инновации также должны быть лестницей, которая поможет большему числу людей подняться к более высокому качеству жизни», — сказала Джанет Йеллен.

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