Мир 16 августа 2023, 03:30 Глава Минфина США рассказала, как съела галлюциногенные грибы в Китае CNN: Глава Минфина США Джанет Йеллен попробовала галлюциногенные грибы Pxhere

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Глава Минфина США Джанет Йеллен призналась, что пробовала грибы с галлюциногенными свойствами во время своего последнего визита в Китай в июле 2023 года. Слова чиновницы привел телеканал CNN.

По словам Йеллен, в июле она зашла с компаний в хороший пекинский ресторан. Американская чиновница заказала блюдо из грибов.

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«Я не знала, что эти грибы обладают галлюциногенными свойствами. Узнала об этом позднее», — рассказала глава Минфина.

Она заявила, что видений после этого ужина у нее не было.

В конце июня Йеллен заявила о необходимости продолжать сотрудничество с Китаем, несмотря на разногласия между странами. Йеллен отметила, что две самые крупные экономики мира должны способствовать решению глобальных проблем, в том числе в вопросе реструктуризации долгов беднейших государств мира перед банками развития.