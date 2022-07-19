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    19 июля 2022, 08:56

    Глава Минфина США предупредила о последствиях для нарушителей мирового экономического порядка

    Нарушителей мирового экономического порядка ждут последствия — глава Минфина США

    Борис Ломакин

    Страны Запада применят жесткие меры против государств, которые злоупотребляют или нарушают мировой экономический порядок. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, написал ТАСС.

    Глава Минфина США предупредила о последствиях для нарушителей мирового экономического порядка

    «Соединенные Штаты и наши союзники, такие как [Республика] Корея, будут работать вместе, чтобы продолжать требовать твердой приверженности нормам и ценностям, которые лежат в основе мирового экономического порядка», — сказала Йеллен.

    Министр отметила, что Россия использовала «экономическую интеграцию в качестве оружия».

    В начале июля представитель МИД РФ Мария Захарова поиздевалась над президентом США Джо Байденом, который попросил владельцев заправок снизить цены на бензин, а не президента РФ Владимира Путина. Захарова напомнила, что Байден сам назвал цены на топливо «путинскими», а в их росте обвинял именно российского лидера.

    Накануне генсек ООН Антониу Гуттериш призвал вернуть продукты из России и Украины на мировые рынки, чтобы избежать голода в уязвимых регионах.