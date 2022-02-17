facebook_pixel
    17 февраля 2022, 08:28

    Глава Минфина США предупредил о глобальных последствиях новых санкций против России

    Глава Минфина США Йеллен предупредила о глобальных последствиях санкций против России

    Ольга Назаркина

    Если западные страны введут новые санкции против России, их ждут неизбежные последствия. Об этом предупредила министр финансов США Джанет Йеллен.

    Глава Минфина США предупредил о глобальных последствиях новых санкций против России

    По ее словам, сейчас США и Евросоюзом вместе работают над тем, чтобы защититься от неблагоприятного воздействия антироссийских ограничений, написало РИА «Новости».

    «Мы признаем, что санкции будут иметь некоторые глобальные последствия», — сказала Йеллен.

    О том, что санкции против России будут иметь негативные последствия и для Штатов, в частности, обернутся ростом цен на энергоносители, заявлял и американский президент Джо Байден.

    По словам главы Минфина США, ведомство вместе с европейскими коллегами ведет работу над рядом финансовых ограничений против РФ, которые могут распространиться на физические лица или компании, а также могут включать контроль над экспортом.

    Западные страны угрожают России новыми санкциями на фоне обострения ситуации вокруг Украины. РФ обвиняют в планах «военного вторжения» в страну. В Кремле неоднократно указывали на то, что Россия не собирается ни на кого нападать. По мнению российской стороны, эти обвинения используются в качестве предлога для дальнейшего расширения военного присутствия НАТО на восток.