Глава Минфина США предложила создать коалицию вводящих антироссийские санкции стран

В США заявили о необходимости создать коалицию стран, которые вводят санкции против России. Такое мнение высказала глава Минфина США Джанет Йеллен.

«На мой взгляд, нам необходима достаточно многочисленная группа стран, которые были бы согласны вводить санкции против России», — привело РИА «Новости» слова американского министра.

Свое мнение Йеллен высказала в ходе дискуссии, которая была организована на площадке газеты New York Times.

Создание такой коалиции, по мнению главы Минфина США, необходимо, «чтобы сделать санкции более эффективными в глобальном масштабе».

При этом Йеллен также признала, что вводимые против РФ санкции, бьют по американскому рынку, провоцируя рост цен на продукты питания и топливо. Министр финансов США выразила уверенность в том, что не стоит ожидать существенного снижения цен на топливо в стране в краткосрочной перспективе. При этом Йеллен также допустила замедление экономического роста Штатов в свете происходящих в мировой геополитике событий. Но опасаться рецессии в экономике, по ее мнению, не стоит.