Глава Минфина США посчитала Россию ответственной за проблемы мировой экономики

Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен высказала мнение, что исключительно Россия из-за своего решения начать специальную операцию на Украине ответственна за текущие проблемы в мировой экономике, а также за рост цен на сырьевые товары. Об этом она заявила на встрече министров финансов и глав ЦБ стран «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии.

«Она (Россия — прим. ред.) единственная несет ответственность за негативные последствия для мировой экономики, в особенности за рост цен на сырьевые товары», — сказала министр. Ее слова привело агентство Reuters.

Ранее Минфин США сообщал, что Йеллен во время своей поездки в Индонезию в рамках G20 обсудит санкции против РФ и возможность установления потолка цен на нефть из России.

Она на пресс-конференции в преддверии встречи G20 высказала надежду на то, что надеется во введении «потолка» цен на российскую нефть будут заинтересованы также Индия и Китай, поскольку это даст им возможность снизить стоимость закупаемых энергоресурсов.