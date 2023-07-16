Мир 16 июля 2023, 03:06 Глава Минфина США Йеллен съела в Китае галлюциногенные грибы — СМИ CNN: глава Минфина США Йеллен съела в Китае блюдо с грибами с галлюциногенным эффектом Википедия

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Глава Минфина США Джанет Йеллен в ходе своего визита в Китай посетила ресторан, где съела блюдо с необычными грибами. Считается, что они обладают галлюциногенным эффектом, сообщил телеканал CNN.

Йеллен прибыла в Пекин 6 июля и сразу со всей своей командой пошла в ресторан, специализирующийся на кухне южно-восточного Китая. Там она среди прочего заказала блюдо с грибами Lanmaoa asiatica, произрастающими в провинции Юньнань. Считается, что они могут вызывать галлюцинации, подтвердил телеканалу профессор Питер Мортимер, работающий в ботаническом саду в провинции Юньнань.

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«Грибы Lanmaoa считаются ядовитыми, так как могут обладать галлюциногенным эффектом. Однако ученые пока не определили те компоненты, которые вызывают галлюциногенный эффект», — сказал специалист.

Но если грибы приготовлены должным образом, то никаких негативных эффектов от них нет. В ресторане, где обедала Йеллен, заверили, что блюдо было приготовлено правильно. Помощник главы Минфина подтвердил, что министр действительно лакомилась грибами и осталась довольна кухней ресторана.

Ранее сообщалось, что Джанет Йеллен раскритиковали за нарушение дипломатического этикета на встрече с с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном. Причиной недовольства стали неуместные частые поклоны во время рукопожатия с китайским чиновником.