Глава Минфина ФРГ не исключил обеднения немцев из-за ситуации на Украине

Ситуация, которая сегодня разворачивается на территории Украины, может негативно отразиться на благосостоянии жителей Германии. Такое мнение выразил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в интервью газете Bild am Sonntag.

Линднер уверен, что происходящее может сделать жителей его страны беднее. Он отметил, что немцам придется платить большую сумму за импорт энергоносителей.

«Эту потерю благосостояния не сможет остановить и государство», — процитировал его ТАСС.

Министр добавил, что правительство ФРГ прикладывает все усилия для того, чтобы не допустить шока и поддержать население страны в сложное время. Однако финансовые средства, по его словам, ограничены.

«Я испытываю серьезную тревогу за экономическое развитие», — сказал Линднер.

Полный и немедленный отказ от поставок российского газа поставит курс на процветание Германии под угрозу. Об этом телеканалу ZDF ранее сообщил вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек.