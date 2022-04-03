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    03 апреля 2022, 11:23

    Глава Минфина ФРГ не исключил обеднения немцев из-за ситуации на Украине

    Глава минфина ФРГ Линднер: ситуация на Украине сделает немцев беднее

    Анастасия Ектова

    Ситуация, которая сегодня разворачивается на территории Украины, может негативно отразиться на благосостоянии жителей Германии. Такое мнение выразил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в интервью газете Bild am Sonntag.

    Глава Минфина ФРГ не исключил обеднения немцев из-за ситуации на Украине

    Линднер уверен, что происходящее может сделать жителей его страны беднее. Он отметил, что немцам придется платить большую сумму за импорт энергоносителей.

    «Эту потерю благосостояния не сможет остановить и государство», — процитировал его ТАСС.

    Министр добавил, что правительство ФРГ прикладывает все усилия для того, чтобы не допустить шока и поддержать население страны в сложное время. Однако финансовые средства, по его словам, ограничены.

    «Я испытываю серьезную тревогу за экономическое развитие», — сказал Линднер.

    Полный и немедленный отказ от поставок российского газа поставит курс на процветание Германии под угрозу. Об этом телеканалу ZDF ранее сообщил вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек.