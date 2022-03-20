Глава Минфина Белоруссии опроверг предположения о переходе на российский рубль

О переходе Белоруссии на российский рубль речи не идет, заявил министр финансов республики Юрий Селиверстов. По его словам, есть задача использовать национальные валюты во взаимной торговле с Россией.

«Даже о таком у нас речь никогда напрямую и не шла. Для чего нам это? Стоит вопрос о том, чтобы мы во внешней торговле использовали ту валюту, которая есть у наших государств», — отметил Селиверстов.

Так он прокомментировал предположения, высказанные в СМИ, о том, что Минск в ближайшее время может перейти на российский рубль. Слова министра финансов республики привело РИА «Новости».

По его словам, та ситуация, которая сейчас развивается, многих подстегнет к тому, чтобы уйти от доллара.

Селиверстов также рассказал о том, что РФ дала отсрочку Белоруссии отдельных платежей по российским кредитам на срок от пяти до шести лет. Такой перенос сроков белорусский министр назвал более комфортным и взаимоприемлемым. Он пояснил, что это позволит сейчас не отвлекать ресурсы на обслуживание обязательств и погашение перед партнерами из России.