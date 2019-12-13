Глава минэнерго Украины уверен, что Москва и Киев подпишут договор о транзите газа

Министр считает, что транзит газа через украинскую территорию продолжится с учетом интересов Незалежной. Новый договор, по его словам, необходимо подписать в январе 2020 года. Оржель также отметил, что сейчас стороны рассматривают продление транзита на длительный срок.

Глава украинского Минэнерго добавил, что Киев несколько раз в день обсуждает условия контракта с партнерами из Европы.

Действующий контракт России и Украины на транзит голубого топлива заканчивается в конце этого года. Сейчас ведутся переговоры о продлении договора. «Нафтогаз» хочет получить от РФ около $4,6 миллиарда компенсации за недопоставки топлива. Это затягивает переговоры по транзиту.