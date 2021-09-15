Глава Минэнерго Украины Галущенко пригрозил Европе полной остановкой транзита газа

Украина пригрозила лишить Европу газотранспортной системы. Глава министерства энергетики страны Герман Галущенко заявил о планах страны оптимизировать ее для внутреннего рынка.

«Мы считаем проект „Северный поток — 2“ основным риском для энергетической безопасности в Европе. Это угрожает энергетической независимости стран Восточной Европы и подрывает безопасность Украины. Перенаправление газовых потоков создаст дефицит газа в ряде европейских стран», — заявил министр на встрече с госсекретарем Федерального министерства экономики и энергетики ФРГ Андреасом Файхтом.

Галущенко заявил, что транзитные объемы недостаточно загружены, поэтому украинскую ГТС придется оптимизировать для передачи около 30 миллиардов кубометров газа на внутренний рынок. После чего, по словам министра, ЕС потеряет надежный, гибкий и независимый маршрут, а Россия получит еще больше рычагов влияния на геополитику.

Он предложил Андреасу Файхту объединить энергетические рынки Украины и Европы. Это позволит, по мнению Галущенко, организовать безопасное снабжение энергии, стабильной и надежной работы энергетической системы и дальнейшее развитие зеленой энергии, а также декарбонизацию энергетического сектора.