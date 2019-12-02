Глава Минэнерго: топ-менеджеров «Нафтогаза» и «Укрэнерго» уволят

На Украине планируют сменить руководство на стратегических энергопредприятиях. В числе тех компаний, которые могут получить нового руководителя, назвали «Нафтогаз» и «Укрэнерго».

Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель на пресс-конференции объявил, что принято политическое решение о смене руководителей стратегических энергетических предприятий. Первым таким кадровым решением он назвал прекращение полномочий главы «Энергоатома» Юрия Недашковского.

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«Такое решение относительно перегрузки наблюдательных советов и по перегрузке руководителей стратегических предприятий принято политически. По каждому из предприятий есть определенные позиции исходя из эффективности, информации о злоупотреблениях на этих государственных предприятиях», — сказал Оржель, его цитирует РБК-Украина.

Отвечая на уточняющие вопросы журналистов, министр допустил, что могут сменить руководителей «Нафтогаза» и «Укрэнерго».

Оржель также сказал, что уволенные руководители компаний смогут принимать участие в конкурсах.