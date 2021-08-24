Глава Минэнерго США решила «поставить Россию на место»

На саммите «Крымская платформа» министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что американская сторона намерена поставить Россию на место. Соединенные Штаты также планируют добиться прекращения конфликта на востоке Украины.

Грэнхолм обозначила позицию американцев в ходе обсуждения ситуации в Донбассе и «возвращения» Крыма под контроль украинских властей. Ее слова процитировало агентство «Укринформ».

«Мы хотим поставить Россию на ее место, хотим добиться прекращения конфликта на востоке Украины и аннексии Крыма», — подчеркнула министр.

Она пообещала «конкретную и существенную» поддержку Украине со стороны США. Санкции против РФ, по словам Грэнхолм, продолжат вводить. Позиция Соединенных Штатов о том, что Крым — часть Украины, не изменится.

Перед собравшимися ранее выступил и глава Польши Анджей Дуда, который тоже заявил о готовности помочь украинцам.

Саммит «Крымской платформы» состоялся в Киеве 23 августа. В нем участвовали представители 44 стран и международных организаций.