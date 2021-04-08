Глава милиции Бишкека извинился перед родными похищенной и убитой девушки

Начальник ГУВД Бишкека Бакыт Матмусаев попросил прощения у семьи похищенной в столице Киргизии Айзады Канатбековой. Несколько дней назад ее силой увезли неизвестные, а затем убили.

Он заявил, что, как отец, гражданин Киргизии и сотрудник МВД, с горечью воспринял новость о смерти Айзады.

«От имени городской милиции прошу прощения у ее родных и близких. Мы не смогли уберечь Айзаду. У всех есть дочери, сестренки. Похищение — это тяжкое преступление», — сказал он. Его процитировало издание Sputnik.

Матмусаев сообщил, что милиция с 5 апреля круглые сутки искала девушку. Он пообещал, что похитители понесут наказание.

Похищение 27-летней Айзады Канатбековой произошло утром 5 апреля. В нем участвовали трое мужчин. Они затолкнули жертву в машину. Двое преступников уехали вместе с ней, а третий сел в другой автомобиль.

Спустя два дня пастух обнаружил в салоне авто под Бишкеком тело Айзады, а также разыскиваемого за похищение мужчины. Им оказался ранее судимый в России Замирбек Тенизбаев. По предварительным данным, преступник задушил девушку, а затем покончил жизнь самоубийством. По последней информации, один из его подельников задержан.

После резонансной истории в Бишкеке прошли митинги с требованием отправить в отставку руководство МВД.