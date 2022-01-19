Глава МИДа Лавров заявил о желании укрепить отношения с Кот-д’Ивуаром

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Кот-д’Ивуара Кандиа Камисоко-Камара выразили друг другу поздравления в связи с юбилеем установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на сайт МИДа России.

Политики подчеркнули, что готовы и в дальнейшем укреплять дружеское взаимодействие между странами. Лавров подчеркнул, что сотрудничество с Кот-д’Ивуаром возможно благодаря взаимоуважению. Кандиа Камисоко-Камара также подтвердил, что планирует продолжать вести диалог с Россией.