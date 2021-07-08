Глава МИД Венгрии рассказал о самом коренном народе на Украине

Сложно представить более коренной народ на Украине, чем венгры, сказал в беседе с газетой «Известия» министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

На промышленной выставке «Иннопром» Сийярто отметил, что, хотя это и может быть небольшим преувеличением, венгерский народ все же живет на украинской территории на протяжении многих веков.

Венгерский министр подчеркнул, что есть люди, которые, проживая в одном городе, могли быть гражданами пяти различных стран — СССР, Украины, Чехословакии, Словакии, Венгрии.

Сийярто отметил, что в то же время венгров не включили в список коренных народов, хотя, по его словам, это могло бы быть решением проблемы с положением меньшинства в стране.

Глава МИД Венгрии резюмировал, что несмотря на постоянные переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, прорыва достичь так и не удалось.

Верховная рада приняла закон о коренных народах Украины. Согласно закону, коренным народом на Украине считается общность, сформировавшая на территории страны, которая является носителем самобытного языка и культуры, имеет социальные и представительные органы. Такой народ должен быть этническим меньшинством. По определению он не имеет собственного государства за пределами страны. Таким образом, русские на Украине не считаются коренным народом. Зато в документе упоминаются народы Крыма — крымские татары, караимы и крымчаки.

Гагаузы, которые проживают на территории Украины и не имеют собственного государства, не попали в список коренных народов страны.