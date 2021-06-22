Глава МИД Венгрии заявил, что разочарован в Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе выступления на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заявил о разочаровании в Украине. Он говорил о законе, согласно которому образование на Украине можно получить только на украинском языке, написало «Утро.ру».

Принятый ранее закон вызвал возмущение венгерской диаспоры на Украине.

«Мы были разочарованы, когда увидели, что после поддержки нами европейских стремлений Украины ее парламент принял решения против прав меньшинств в сферах образования, медиа и государственного управления», — сказал Сийярто.

Он выразил надежду на то, что закон будет пересмотрен, чтобы проживающие на Украине венгры могли учить детей на родном языке.