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    22 июня 2021, 17:15

    Глава МИД Венгрии заявил, что разочарован в Украине

    Полина Гребенщикова

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе выступления на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заявил о разочаровании в Украине. Он говорил о законе, согласно которому образование на Украине можно получить только на украинском языке, написало «Утро.ру».

    Глава МИД Венгрии заявил, что разочарован в Украине

    Принятый ранее закон вызвал возмущение венгерской диаспоры на Украине.

    «Мы были разочарованы, когда увидели, что после поддержки нами европейских стремлений Украины ее парламент принял решения против прав меньшинств в сферах образования, медиа и государственного управления», — сказал Сийярто.

    Он выразил надежду на то, что закон будет пересмотрен, чтобы проживающие на Украине венгры могли учить детей на родном языке.