Глава МИД Венгрии вакцинировался от ковида «Спутником V»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прошел первый этап вакцинации от коронавируса. Он привился российской вакциной «Спутник V» и призвал всех записаться к медикам на укол.

«Поставки вакцин с востока продолжаются. Сегодня утром завершили мартовские поставки „Спутника V“ с моим коллегой Денисом Мантуровым — министром промышленности и торговли России (я также получил сегодня эту вакцину)», — написал министр в Facebook.

Источник фото: facebook.com/szijjarto.peter.official

Свой пост Сийярто сопроводил фотографией, сделанной во время прохождения вакцинации. По словам главы МИД, в ближайшие две недели в Венгрию привезут 680 тысяч доз препарата. Он подчеркнул, что справиться с пандемией можно только с помощью вакцинации, поэтому министр призвал всех привиться от коронавируса.

Осенью 2020 года в Венгрию доставили образцы российской вакцины от ковида для проведения исследований. В феврале профильное учреждение здравоохранения одобрило применение «Спутника V» для вакцинации населения страны. После этого медики стали прививать местных жителей.