Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что энергетический кризис продлится до 2024 года | 360°

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Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что энергетический кризис продлится до 2024 года

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что возникший энергетический кризис не завершится быстро. Он может продлиться минимум два года, сообщила газета «Известия».

Сийярто уточнил, что подобное явление в мировом масштабе происходит впервые. Он призвал коллег искать выходы из сложившейся ситуации на долгосрочную перспективу.

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«Именно поэтому правительство Венгрии уделяет особое внимание обеспечению физического и юридического функционирования „Турецкого потока“», — заключил министр.

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