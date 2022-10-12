Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что энергетический кризис продлится до 2024 года | 360°

Мир 12 октября 2022, 18:38 Поделиться Telegram

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Viber Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что энергетический кризис продлится до 2024 года

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что возникший энергетический кризис не завершится быстро. Он может продлиться минимум два года, сообщила газета «Известия».

Сийярто уточнил, что подобное явление в мировом масштабе происходит впервые. Он призвал коллег искать выходы из сложившейся ситуации на долгосрочную перспективу.

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«Именно поэтому правительство Венгрии уделяет особое внимание обеспечению физического и юридического функционирования „Турецкого потока“», — заключил министр.

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