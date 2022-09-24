Венгрия выразила опасения насчет открытого конфликта России и НАТО | 360°

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Венгрия выразила опасения насчет открытого конфликта России и НАТО

Глава МИД Венгрии Сийярто: риск конфликта России и НАТО продлится до конца спецоперации

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что открытый конфликт между Россией и странами НАТО по-прежнему возможен. Этот риск сохранится до окончания спецоперации на Украине, сообщило РИА «Новости».

«Вы спросили меня: существует ли опасность эскалации? Разумеется. То есть пока идет (спецоперация — прим. ред.) <…>, существует и опасность эскалации», — пояснил политик.

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Министр добавил, что надеялся на какие-то хорошие новости от Генассамблеи ООН в прошлый понедельник, но ситуация только усугубилась. Также, по его словам, ОНН является «наиболее подходящим местом» для обсуждения вопросов, связанных с миром в любых точках планеты. Текущую ситуацию на Украине необходимо остановить, так как иначе «последствия будут колоссальными», заключил Сийярто.

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Специальная военная операция РФ на Украине

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