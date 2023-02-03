Мир 03 февраля 2023, 07:26 Глава МИД Венгрии призвал посла США не вмешиваться во внутренние процессы страны Глава МИД Венгрии Сийярто указал послу США на невозможность вмешательства в дела страны Викимедиа

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто не оставил без внимания слова американского посла Дэвида Прессмана о позиции венгерских властей по поводу антироссийских санкций. Сийярто в эфире телеканала ATV посоветовал представителю США не вмешиваться во внутренние дела чужой страны.

По словам главы МИД Венгрии, мнение посла из Штатов совершенно не интересно. Ведь Прессман не имеет никакого отношения к внутриполитическим процессам в Венгрии, а вмешиваться в них — не его дело. Он добавил, что эпоха «губернаторов и регентов», посылаемых для регулировки внутренних дел другой страны остались в прошлом.

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«Никто не может извне указывать нам, как жить, поэтому не имеет значения, что гражданин другой страны — включая посла — думает о внутриполитических процессах в Венгрии», — заявил Сийярто.

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Он подчеркнул, что действия правительства Венгрии определяются только национальными интересами государства. Ранее посол США обвинил власти Венгрии в противодействии европейским санкциям против РФ. Об этом написало РИА «Новости».