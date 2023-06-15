Мир 15 июня 2023, 09:53 Глава МИД Венгрии приедет в Санкт-Петербург на ПМЭФ для обсуждения вопросов энергетики Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что приедет в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ РИА «Новости»

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что прибудет в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он намерен обсудить там вопросы энергоснабжения своей страны.

«Энергоснабжение Венгрии по-прежнему не является политическим или идеологическим вопросом, потому что топить по-прежнему можно только газом. Отправляемся в Санкт-Петербург, на Международный экономический форум», — написал Сийярто в соцсети.

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Он добавил, что в седьмой раз примет участие в ПМЭФ. Мероприятие проходит с 14 по 18 июня. Форум проводят в Санкт-Петербурге, начиная с 1997 года. Перерыв сделали только в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Мероприятия посещают мировые политики, представители различных компаний и российских регионов. Известно, что Московская область заключит в рамках ПМЭФ восемь инвестиционных соглашений по сельскому хозяйству.