27 февраля 2023, 07:57
Глава МИД Венгрии предположил введение санкций ЕС на атомную отрасль России
Глава МИД Венгрии Сийярто допустил введение санкций ЕС против атомного сектора России
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предположил, что ЕС будет пытаться ввести ограничительные меры против российского атомного сектора. Такое мнение он выразил в интервью РИА «Новости».
«Нам пришлось сильно побороться, и еще придется сильно побороться в будущем, исходя из того, как развиваются события, чтобы атомная отрасль не попала под санкции», — сказал Сийярто, говоря о введенном 10-й пакет санкций Евросоюза.
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Он отметил, что некоторые государства из ЕС хотят активизировать санкции против Ростатома, партнеров этой организации, а также руководителей компании. Кроме того, они намерены добитьсяограничения сотрудничества между РФ и странами-членами Евросоюза в ядерной сфере.
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Министр подчеркнул, что с такой инициативой Венгрия никогда не согласится. Он добавил, что были предприняты серьезные попытки ввести санкции на атомную энергетику в рамках 10-го пакета санкций, «но мы упорно держались и не допустили этого».
ЕС ввел очередной пакет санкций против РФ 25 февраля.
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