Мир 27 февраля 2023, 07:57 Глава МИД Венгрии предположил введение санкций ЕС на атомную отрасль России Глава МИД Венгрии Сийярто допустил введение санкций ЕС против атомного сектора России РИА «Новости»

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предположил, что ЕС будет пытаться ввести ограничительные меры против российского атомного сектора. Такое мнение он выразил в интервью РИА «Новости».

«Нам пришлось сильно побороться, и еще придется сильно побороться в будущем, исходя из того, как развиваются события, чтобы атомная отрасль не попала под санкции», — сказал Сийярто, говоря о введенном 10-й пакет санкций Евросоюза.

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Он отметил, что некоторые государства из ЕС хотят активизировать санкции против Ростатома, партнеров этой организации, а также руководителей компании. Кроме того, они намерены добиться

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Министр подчеркнул, что с такой инициативой Венгрия никогда не согласится. Он добавил, что были предприняты серьезные попытки ввести санкции на атомную энергетику в рамках 10-го пакета санкций, «но мы упорно держались и не допустили этого».

ЕС ввел очередной пакет санкций против РФ 25 февраля.