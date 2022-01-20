Глава МИД Венгрии назвал способ преодоления энергокризиса в Европе

Энергокризис в Европе можно победить при составлении долгосрочных контрактов на покупку газа. Такое мнение высказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Я считаю, что ключами к решению газового кризиса в Европе станут заполнение газовых хранилищ и заключение долгосрочных контрактов с поставщиками», — заявил он ТАСС.

Сийярто сообщил о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в рамках своего визита в Москву 1 февраля планирует обсудить вопрос о расширении газового контракта с Россией.

РФ и Венгрия летом 2021 года договорились о новом многолетнем соглашении на поставки российского газа. Контракт рассчитан 15 лет с возможностью изменения объемов закупки газа через 10 лет. Компания «Газпром» должна каждый год поставлять в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров природного газа.

Сложная ситуация с газом сейчас сложилась в Молдавии. «Газпром» пообещал прекратить поставки газа в страну, если та не внесет авансовый платеж до 20 января. Молдавские власти ранее заявляли о повышении цен на газ и возможном введении в государстве режима ЧП при возможном прекращении поставок газа.