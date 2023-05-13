Мир 13 мая 2023, 13:40 Глава МИД Венгрии допустил блокировку санкций против России Сийярто: признание Украиной OTP Bank спонсором войны может сказаться на поддержке санкций РИА «Новости»

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Действия киевских властей, которые внесли венгерский OTP Bank в список «спонсоров войны», может сказаться на поддержке Венгрией антироссийских санкций. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, слова которого привело радио Sputnik.

«Я дал понять, что нам очень трудно поддерживать какие-либо меры, пока OTP Bank есть в этом украинском списке», — отметил венгерский министр.

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Он определил, как возмутительное принятое в начале мая Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции Украины решение. Сийярто обратил внимание, что OTP Bank работает в раках международного законодательства.

В августе 2022 года OTP Bank предупредил о возможном уходе из России. В финансовых документах появилась формулировка о продаже российского бизнеса по приемлемой цене. Ранее OTP Bank ничего подобного в отчетах не указывал.