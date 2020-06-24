Глава МИД Венесуэлы поделился впечатлениями от парада Победы

По словам Арреасы, для него «честь представлять Венесуэлу и президента Николаса Мадуро в Москве, на параде по случаю 75-й годовщины победы Советского Союза над фашизмом и нацизмом в Великой Отечественной войне». Также он почтил память погибших во время войны советских солдат.