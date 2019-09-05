Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас обвинил США в лицемерии

Число беженцев из Венесуэлы достигло 4,3 млн человек Подробнее

«Лицемеры! Власти США крадут венесуэльские активы стоимостью в миллиарды долларов, другие миллиарды блокируют в международных банках, игнорируют план ООН по предоставлению гуманитарной помощи и делают вид, что могут заставить людей поверить в свою заботу о венесуэльцах», — заявил Арреас.

Так глава венесуэльского МИД отреагировал на решение Вашингтона выделить 120 миллионов долларов для граждан Венесуэлы, находящихся в Колумбии. Госдеп назвал это «гуманитарной помощью перемещенным лицам».

Ранее стало известно, что число беженцев из Венесуэлы в мире достигло 4,3 миллиона человек.