Глава МИД Великобритании выступил с поддержкой Сунак в борьбе за пост нового премьера | 360°

Мир 24 октября 2022, 10:58 Глава МИД Великобритании выступил с поддержкой Сунак в борьбе за пост нового премьера Глава британского МИД Клеверли: новым премьер-министром должен стать Сунак Публичное достояние

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Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли выразил мнение, что новым главой британского кабмина должен стать бывший министр финансов Риши Сунак. О его поддержке Клеверли написал на своей странице в Twitter.

По его словам, Великобритания сталкивается сейчас с вызовами как внутри страны, так и за ее пределами.

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«Я говорил, что возглавить правительство должен человек с опытом, и по-прежнему выступаю именно за это. Кандидатом, который обладает наибольшим опытом, без сомнения, является Риши Сунак», — заявил Клеверли.

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Глава британского МИД подчеркнул, что Сунак может рассчитывать на его поддержку, если займет премьерское кресло.

«Свой голос я отдам за него», — заключил дипломат.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила в прошедшую пятницу о решении уйти в отставку. Она получила эту должность только в сентябре, когда сменила ушедшего в отставку Бориса Джонсона.