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    24 сентября 2020, 10:41

    Глава МИД Великобритании раскритиковал тайную инаугурацию Лукашенко

    Анастасия Кременчугская

    Доминик Рааб, министр иностранных дел Великобритании, заявил, что закрытая инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко еще больше подрывает его репутацию. Об этом сообщила «Свободная пресса».

    Рааб раскритиковал тайную инаугурацию президента Белоруссии.

    «Тайная инаугурация Лукашенко, состоявшаяся сегодня в Минске, еще больше подрывает его репутацию. Его сфальсифицированные выборы были обманом белорусского народа», — написал министр иностранных дел Великобритании на своей странице в Twitter.

    Новости SMI.FM