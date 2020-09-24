Глава МИД Великобритании раскритиковал тайную инаугурацию Лукашенко

Рааб раскритиковал тайную инаугурацию президента Белоруссии.

«Тайная инаугурация Лукашенко, состоявшаяся сегодня в Минске, еще больше подрывает его репутацию. Его сфальсифицированные выборы были обманом белорусского народа», — написал министр иностранных дел Великобритании на своей странице в Twitter.