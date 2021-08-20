Глава МИД Доминик Рааб доверил переговоры об эвакуации переводчиков в Афганистане своему помощнику, потому что сам в это время отдыхал в пятизвездочном отеле на Крите. Об этом сообщило издание Daily Mail.

«Господину Раабу, который отдыхал со своей семьей на Крите, сказали, что он должен немедленно запросить помощь для спасении переводчиков, которые работали на британские вооруженные силы, и ему нужно было сделать это лично. Вместо этого он делегировал задачу младшему министру лорду Голдсмиту», — сказано в сообщении издания.

При этом газета Times написала, что сейчас все чиновники, которые отвечают за эвакуацию людей из Афганистана, также находятся в отпуске. В частности, это заместители главы МИД Великобритании, заместители министра обороны и главы МВД — Филип Бартон, Дэвид Уильямс и Мэтью Райкрофт.

Ранее стало известно, что правительство Великобритании готово принять у себя 20 тысяч беженцев из Афганистана. Об этом заявила глава МВД страны Прити Пател. Первые пять тысяч, по ее словам, смогут приехать в Соединенное Королевство уже в этом году. Она призвала Евросоюз последовать этому примеру.

За ситуацией в Афганистане сейчас следит весь мир. В середине августа страна перешла под контроль талибов*. Это произошло после того, как они без боя взяли Кабул, а президент Афганистана Ашраф Гани сбежал.

«Талибан»* — террористическая организация, запрещенная в России.