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    20 августа 2021, 10:12

    Глава МИД Великобритании перепоручил вопросы по Афганистану помощнику из-за отпуска — СМИ

    Наза Салех Захи

    Глава МИД Доминик Рааб доверил переговоры об эвакуации переводчиков в Афганистане своему помощнику, потому что сам в это время отдыхал в пятизвездочном отеле на Крите. Об этом сообщило издание Daily Mail.

    Глава МИД Великобритании перепоручил вопросы по Афганистану помощнику из-за отпуска — СМИ

    «Господину Раабу, который отдыхал со своей семьей на Крите, сказали, что он должен немедленно запросить помощь для спасении переводчиков, которые работали на британские вооруженные силы, и ему нужно было сделать это лично. Вместо этого он делегировал задачу младшему министру лорду Голдсмиту», — сказано в сообщении издания.

    При этом газета Times написала, что сейчас все чиновники, которые отвечают за эвакуацию людей из Афганистана, также находятся в отпуске. В частности, это заместители главы МИД Великобритании, заместители министра обороны и главы МВД — Филип Бартон, Дэвид Уильямс и Мэтью Райкрофт.

    Ранее стало известно, что правительство Великобритании готово принять у себя 20 тысяч беженцев из Афганистана. Об этом заявила глава МВД страны Прити Пател. Первые пять тысяч, по ее словам, смогут приехать в Соединенное Королевство уже в этом году. Она призвала Евросоюз последовать этому примеру.

    За ситуацией в Афганистане сейчас следит весь мир. В середине августа страна перешла под контроль талибов*. Это произошло после того, как они без боя взяли Кабул, а президент Афганистана Ашраф Гани сбежал.

    «Талибан»* — террористическая организация, запрещенная в России.