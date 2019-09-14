Глава МИД Украины: Нормандская четверка встретится позже намеченного из-за России
Глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что лидеры стран «нормандской четверки» обязательно встретятся, но это произойдет позднее, чем планировалось ранее. Заявление он сделал в эфире телеканал «Интер». Об этом сообщил портал «Страна.ua».
Пристайко рассказал, что Германия, Украина и Франция были готовы к встрече в нормандском формате в ближайшее время.
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«Действительно та информация, которая была в СМИ, подтверждается. Французский президент предложил это сделать в Париже», — пояснил министр иностранных дел Украины.
По его словам, собираться четверка планировала 16 сентября.
«Но, к нашему большому сожалению, российская сторона не смогла в это время приехать на встречу», — заявил Пристайко.
Сейчас планируется новое время для встречи «нормандской четверки». Место планируют оставить прежним.