Глава МИД Украины: Нормандская четверка встретится позже намеченного из-за России

Пристайко рассказал, что Германия, Украина и Франция были готовы к встрече в нормандском формате в ближайшее время.

Путин и Макрон обсудили саммит «нормандской четверки» Подробнее

«Действительно та информация, которая была в СМИ, подтверждается. Французский президент предложил это сделать в Париже», — пояснил министр иностранных дел Украины.

По его словам, собираться четверка планировала 16 сентября.

«Но, к нашему большому сожалению, российская сторона не смогла в это время приехать на встречу», — заявил Пристайко.

Сейчас планируется новое время для встречи «нормандской четверки». Место планируют оставить прежним.