  • Глава МИД Украины: Нормандская четверка встретится позже намеченного из-за России

    14 сентября 2019, 04:45

    Светлана Степанова

    Глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что лидеры стран «нормандской четверки» обязательно встретятся, но это произойдет позднее, чем планировалось ранее. Заявление он сделал в эфире телеканал «Интер». Об этом сообщил портал «Страна.ua».
    Глава МИД Украины: Нормандская четверка встретится позже намеченного из-за России

    Пристайко рассказал, что Германия, Украина и Франция были готовы к встрече в нормандском формате в ближайшее время.

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    «Действительно та информация, которая была в СМИ, подтверждается. Французский президент предложил это сделать в Париже», — пояснил министр иностранных дел Украины.

    По его словам, собираться четверка планировала 16 сентября.

    «Но, к нашему большому сожалению, российская сторона не смогла в это время приехать на встречу», — заявил Пристайко.

    Сейчас планируется новое время для встречи «нормандской четверки». Место планируют оставить прежним.