Глава МИД Украины заявил об опасности сближения России и Белоруссии

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил опасения по поводу улучшения отношений Белоруссии и России. Он считает, что это угрожает Украине.

Об этом сообщит телеканал «1+1». Кулеба добавил, что эта угроза должна учитываться правительством при принятии политических решений.

«Это симметричный рост угрозы использования Белоруссии Россией для наращивания агрессии против нашего государства», — считает Кулеба.

Ранее генерал-майор ВСУ Виктор Назаров заявил, что Украина готовится к войне с Россией с 2007 года. Также он отметил, что напасть первой она не решается. Об этом сообщило ИА Nation News.

По словам Назарова, правительство разрабатывало оперативные планы и военные документы. Оно готовилось к столкновениям в Крыму и Донбассе. Но воссоединение Крыма с Россией все равно застало Украину врасплох, заявил эксперт.

Советник губернатора Ленинградской области по межнациональным отношениям Герман Владимиров считает, что Украина на подобный шаг никогда не решится, потому что армия государства развита очень слабо.