Глава МИД Украины заявил о готовности к переговорам с Лавровым

Ранее он во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом отметил, что работа в формате «нормандской четверки» (Франция, Германия, Россия и Украина) по Донбассу продолжится, а Нормандский саммит на уровне глав МИД пройдет в ближайшее время.

«Я открыт для общения с Сергеем Лавровым. Если это поможет решить наши проблемы и способствует деоккупации украинской территории, освобождению украинских заключенных, я готов к взаимодействию в любом формате», — указал Кулеба в разговоре с агентством.

Также глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что на данный момент главы МИД согласовывают дату новой встречи в «нормандском формате».

Ранее сообщалось, что Кулеба обратился к Евросоюзу в ходе заседания глав МИД Европейской народной партии (ЕНП) с просьбой усилить политическое, военное и санкционное давление на Россию.