Глава МИД Украины заявил, что не требовал «душить» Белоруссию санкциями

Накануне Лукашенко заявил, что узнал от спецслужб о разговоре министра иностранных дел Украины с немецким коллегой Хайко Маасом. По его словам, Кулеба якобы предлагал второму парализовать деятельность Белоруссии ограничениями Евросоюза.

В четверг, 24 декабря, в рамках онлайн-брифинга украинский дипломат заверил, что не требовал «душить» республику санкциями. Он отметил, что такое поведение идет вразрез с «духом отношений между двумя братскими народами», информирует сайт «Дни.ру».

Кулеба добавил, что экономическая сфера крайне важна как для Украины, так и для Белоруссии. По этой причине вводить ограничения будет неразумно.