Глава МИД Украины заявил, что не требовал «душить» Белоруссию санкциями
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о «рассекреченных планах» ввести против республики санкции, пишет сайт Страна.ua.
Накануне Лукашенко заявил, что узнал от спецслужб о разговоре министра иностранных дел Украины с немецким коллегой Хайко Маасом. По его словам, Кулеба якобы предлагал второму парализовать деятельность Белоруссии ограничениями Евросоюза.
В четверг, 24 декабря, в рамках онлайн-брифинга украинский дипломат заверил, что не требовал «душить» республику санкциями. Он отметил, что такое поведение идет вразрез с «духом отношений между двумя братскими народами», информирует сайт «Дни.ру».
Кулеба добавил, что экономическая сфера крайне важна как для Украины, так и для Белоруссии. По этой причине вводить ограничения будет неразумно.