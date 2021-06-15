Глава МИД Украины заявил, что не исключает теракты на газопроводах Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что на украинском участке газопровода могут произойти теракты и другие провокации. Об этом сообщило РИА ФАН.

По его словам, это может быть связано с запуском «Северного потока — 2».

«Поэтому мы ожидаем, что будут провокации, попытки терактов на нашем участке газопровода. И тогда скажут: „Смотрите, видите! Вот поэтому пускаем через ‚Северный поток — 2‘“», — заявил он.

Аваков добавил, что в связи с этим будет усилено реагирование по важным объектам инфраструктуры.