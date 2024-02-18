Мир 18 февраля 2024, 13:31 Глава МИД Украины встретился с китайским коллегой в Мюнхене Кулеба обсудил с главой МИД Китая Ван И мирный саммит по Украине Tobias Hase / Global Look Press

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с китайским коллегой Ван И в кулуарах конференции по безопасности в Мюнхене. Об этом он сообщил в социальной сети X.

Стороны обсудили торговлю, двусторонние отношения и необходимость установления мира на Украине.

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«Я проинформировал министра иностранных дел Китая об украинском видении предстоящего „саммита мира“, который состоится в Швейцарии. Мы согласились о необходимости продолжения диалога и поддержки контактов между Украиной и КНР на всех уровнях», — написал Кулеба.

Ван И отмечал, что китайские власти примут самое активное участие в налаживании диалога между Россией и Украиной. Он напомнил, что КНР еще в 2023 году представила программу из 12 пунктов для скорейшего прекращения конфликта.

В офисе главы киевского режима Владимира Зеленского отмечали, что украинская сторона направила приглашение на «саммит мира» председателю КНР Си Цзиньпину.